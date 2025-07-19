19 июля 2025

В работе Telegrama замечены массовые сбои

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи жалуются на работу приложения
Пользователи жалуются на работу приложения Фото:

Сразу в нескольких регионах России зафиксирован сбой в работе Telegram. Об этом сообщает сервис Downdetector.

"Жалоб – много (час: 68, сутки: 1248). Проблемы с доступом: 2 минуты назад", — говорится на сайте сервиса.

Сбой наблюдается в Нижегородской, Свердловской и Калиниградской областях, а также на территории Германии и Беларуси. Болье всего пользователи жалуются на неисправную работу приложения. Также фиксируются проблемы с отправкой оповещений, сбой сайта и личного кабинета. 

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Сразу в нескольких регионах России зафиксирован сбой в работе Telegram. Об этом сообщает сервис Downdetector. "Жалоб – много (час: 68, сутки: 1248). Проблемы с доступом: 2 минуты назад", — говорится на сайте сервиса. Сбой наблюдается в Нижегородской, Свердловской и Калиниградской областях, а также на территории Германии и Беларуси. Болье всего пользователи жалуются на неисправную работу приложения. Также фиксируются проблемы с отправкой оповещений, сбой сайта и личного кабинета. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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