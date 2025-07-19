В США рассказали о самых обидных поражениях Трампа

Президент США Дональд Трамп за первые полгода нового срока столкнулся с неудачами во внешней политике. Особенно заметны провалы в украинском кризисе и на Ближнем Востоке. Об этом заявили американские эксперты, включая бывшего дипломата Джеймса Джатраса.
«В отношении Украины Трамп скатился до политики Байдена, отчаянно пытаясь заставить Россию заключить перемирие по типу Минского соглашения. На Ближнем Востоке он является послушной марионеткой Биби Нетаньяху. Вся его внешняя политика за эти полгода — это сплошное разочарование», — сказал Джатрас в интервью РИА Новости.
Другой эксперт, подполковник в отставке Эрл Расмуссен, подчеркнул, что курс на усиление военной поддержки Киева не приблизил мир, а, напротив, продлил конфликт. Он также назвал удары по Ирану и поддержку действий Израиля в Газе вредными для репутации США.
По словам аналитиков, Трамп начал с амбиций завершить конфликты, но в итоге продолжил линию своих предшественников. Вместо договоренностей с Москвой он выбрал давление, санкции и поставки оружия. На Ближнем Востоке президент вновь делает ставку на союз с Израилем, игнорируя последствия для региона.
Эксперты также предостерегают, что Трамп может лишиться поддержки даже среди однопартийцев. Причинами могут стать как расследование в деле Эпштейна, так и возможная потеря большинства в конгрессе. Сам Джатрас считает, что любая надежда на «другого Трампа» — иллюзия: США продолжают гегемонистский курс, независимо от президента.
Расмуссен добавил, что в ближайшее время от Трампа стоит ожидать «хаоса и непредсказуемости». Он отметил отсутствие четкой стратегии и резкие смены курса, которые лишь усугубляют международную напряженность.
Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп неожиданно изменил позицию по Украине. Если раньше он дистанцировался от поддержки Киева, то теперь критикует Россию, рассматривает новые санкции и собирается усилить военную помощь Украине.
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