19 июля 2025

Марочко раскрыл, где ВСУ несут наибольшие потери в ЛНР

Марочко: украинские военные несут значительные потери около Петровского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ несут большие потери
ВСУ несут большие потери Фото:

Вооруженные силы Украины несут значительные потери в районах населенных пунктов Петровское (украинское название — Грековка) и западных окраин Белогоровки на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о наибольших потерях украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики, то это два ключевых населенных пункта — район Петровского и западные окраины Белогоровки. Это в зоне ответственности западной группировки войск», — заявил Марочко ТАСС.

Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Петровского, где продолжаются бои на прилегающих территориях. По данным экспертов, украинские подразделения на этом направлении деморализованы, а отдельные группы пытаются отойти к основным силам. В начале 2025 года сообщалось, что для полного установления контроля над ЛНР российским войскам оставалось освободить около 0,5% территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины несут значительные потери в районах населенных пунктов Петровское (украинское название — Грековка) и западных окраин Белогоровки на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Если мы говорим о наибольших потерях украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики, то это два ключевых населенных пункта — район Петровского и западные окраины Белогоровки. Это в зоне ответственности западной группировки войск», — заявил Марочко ТАСС. Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Петровского, где продолжаются бои на прилегающих территориях. По данным экспертов, украинские подразделения на этом направлении деморализованы, а отдельные группы пытаются отойти к основным силам. В начале 2025 года сообщалось, что для полного установления контроля над ЛНР российским войскам оставалось освободить около 0,5% территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...