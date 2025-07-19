Вооруженные силы Украины несут значительные потери в районах населенных пунктов Петровское (украинское название — Грековка) и западных окраин Белогоровки на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о наибольших потерях украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики, то это два ключевых населенных пункта — район Петровского и западные окраины Белогоровки. Это в зоне ответственности западной группировки войск», — заявил Марочко ТАСС.
Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Петровского, где продолжаются бои на прилегающих территориях. По данным экспертов, украинские подразделения на этом направлении деморализованы, а отдельные группы пытаются отойти к основным силам. В начале 2025 года сообщалось, что для полного установления контроля над ЛНР российским войскам оставалось освободить около 0,5% территории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.