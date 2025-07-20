В Белгородской области арестовали экс-главу управления строительства за растрату

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Арестован экс-глава УКС Белгородской области по делу о растрате при строительстве укреплений
Арестован экс-глава УКС Белгородской области по делу о растрате при строительстве укреплений Фото:

Бывшего руководителя управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова и двух его подчиненных арестовали по обвинению в растрате при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Их этапировали в Москву, где столичный суд избрал меру пресечения. Об этом сообщают СМИ. 

«В рамках оперативно-разыскной деятельности задержаны и этапированы в Москву Сошников А. Г., Стрелецкая Л. А. и Решетько А. В., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата). Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании всем троим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник агентства ТАСС. 

По данным источника, кроме Сошникова, в деле фигурируют его бывшие подчиненные — руководитель управления планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования Лариса Стрелецкая, а также заместитель начальника по производству Андрей Решетько. Также в Москву этапирован ранее арестованный по этому делу бизнесмен из Новосибирска Сергей Петряков.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании почти одного миллиарда рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, среди которых фигурировали Алексей Сошников и его подчиненные. Прокуроры установили, что объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности, а государству был нанесен значительный ущерб из-за нерационального использования бюджетных средств. По этому делу ранее были арестованы и другие должностные лица и предприниматели.

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Бывшего руководителя управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова и двух его подчиненных арестовали по обвинению в растрате при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Их этапировали в Москву, где столичный суд избрал меру пресечения. Об этом сообщают СМИ.  «В рамках оперативно-разыскной деятельности задержаны и этапированы в Москву Сошников А. Г., Стрелецкая Л. А. и Решетько А. В., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата). Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании всем троим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник агентства ТАСС.  По данным источника, кроме Сошникова, в деле фигурируют его бывшие подчиненные — руководитель управления планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования Лариса Стрелецкая, а также заместитель начальника по производству Андрей Решетько. Также в Москву этапирован ранее арестованный по этому делу бизнесмен из Новосибирска Сергей Петряков. Ранее Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании почти одного миллиарда рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, среди которых фигурировали Алексей Сошников и его подчиненные. Прокуроры установили, что объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности, а государству был нанесен значительный ущерб из-за нерационального использования бюджетных средств. По этому делу ранее были арестованы и другие должностные лица и предприниматели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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