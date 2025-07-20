Аэропорт Калуги приостановил работу

В калужском аэропорту «Грабцево» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что такие меры необходимы для поддержания безопасности полетов.
Ранее, в ночь на 20 июля, ограничения вводились в ряде аэропортов. Они затронули Ярославль, Москву, Нижний Новгород. Помимо этого, приостанавливались полеты и в Калуге.
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