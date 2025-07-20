Аэропорт Калуги приостановил работу

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В калужском аэропорту Грабцево ограничили полеты
В калужском аэропорту Грабцево ограничили полеты Фото:

В калужском аэропорту «Грабцево» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что такие меры необходимы для поддержания безопасности полетов.

Ранее, в ночь на 20 июля, ограничения вводились в ряде аэропортов. Они затронули Ярославль, Москву, Нижний Новгород. Помимо этого, приостанавливались полеты и в Калуге.

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В калужском аэропорту «Грабцево» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что такие меры необходимы для поддержания безопасности полетов. Ранее, в ночь на 20 июля, ограничения вводились в ряде аэропортов. Они затронули Ярославль, Москву, Нижний Новгород. Помимо этого, приостанавливались полеты и в Калуге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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