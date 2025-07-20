Telegraph: ответ России на ультиматум Трампа был конфронтационным

Российская реакция на ультиматум президента США Дональда Трампа, который потребовал урегулировать ситуацию на Украине в течение 50 дней и пригрозил введением новых санкций, была охарактеризована как «беспрецедентно конфронтационная». Об этом написала британская газета The Telegraph.
В публикации приводятся высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который назвал требования Вашингтона «декоративным ультиматумом» и предупредил о возможности нанесения удара по странам Запада в случае дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, издание ссылается на заявление военного аналитика Игоря Коротченко, призвавшего к усилению атак на ключевые объекты инфраструктуры Украины.
«Важное заявление Трампа было встречено в Москве скорее с облегчением, чем с тревогой. Московская фондовая биржа выросла на 2,7%, а российский рубль укрепился на 0,8% по отношению к китайскому юаню. Российские официальные лица опасались новых масштабных санкций и были рады видеть, что Трамп готов ввести против стран БРИКС лишь в значительной степени невыполнимые пошлины», — говорится в тексте.
Дональд Трамп, в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, заявил о намерении ввести так называемые «вторичные пошлины» в размере до 100% в отношении государств, продолжающих закупать российскую нефть, если в течение ближайших 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании ситуации на Украине. Кроме того, Трамп сообщил о передаче Украине 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot для размещения на территории Европы; финансирование этой инициативы обеспечат европейские партнеры.
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