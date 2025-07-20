Поезд Адлер — Минск задерживается более чем на шесть часов из-за аварии

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Задержка рейса произошла из-за аварии на контактной линии
Задержка рейса произошла из-за аварии на контактной линии Фото:

Пассажирский поезд, следующий по маршруту Адлер — Гомель/Минск, задерживается свыше шести часов в связи с повреждением контактной линии. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).

«...Из-за повреждения контактной сети 19 июля 2025 года на станции Лихая в Ростовской области (Российская Федерация) поезд №301 Адлер-Гомель/Минск отправлением из Адлера 18 июля 2025 года в 17.52 следует с задержкой более 6 часов», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Там добавили, что уточнить время прибытия поезда можно, обратившись в Контакт-центр Белорусской железной дороги по номеру 105.

Вчера, 19 июля, движение поездов на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области уже приостанавливалось из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков украинского беспилотника. В результате инцидента были задержаны более 50 поездов дальнего следования.

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Пассажирский поезд, следующий по маршруту Адлер — Гомель/Минск, задерживается свыше шести часов в связи с повреждением контактной линии. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД). «...Из-за повреждения контактной сети 19 июля 2025 года на станции Лихая в Ростовской области (Российская Федерация) поезд №301 Адлер-Гомель/Минск отправлением из Адлера 18 июля 2025 года в 17.52 следует с задержкой более 6 часов», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Там добавили, что уточнить время прибытия поезда можно, обратившись в Контакт-центр Белорусской железной дороги по номеру 105. Вчера, 19 июля, движение поездов на участке Лихая — Замчалово в Ростовской области уже приостанавливалось из-за повреждения контактной сети, вызванного падением обломков украинского беспилотника. В результате инцидента были задержаны более 50 поездов дальнего следования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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