19 июля 2025

У челябинского бара произошла массовая драка, есть пострадавший. Видео

В Челябинске у бара Topka 20 июля произошла массовая драка
© Служба новостей «URA.RU»
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Участников драки быстро разняли силовики
Участников драки быстро разняли силовики Фото:

Утром 20 июля у входа в бар Topka на улице Цвиллинга в Челябинске произошла массовая драка. После потасовки один из участников был госпитализирован с травмой головы. Соответствующие кадры появились в соцсети.

«На вызов по сообщению о конфликте у бара прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и бригада скорой помощи. Госпитализирован с травмой головы 37-летний мужчина», — уточнили в региональном правоохранительном главке.

Судя по кадрам камер видеонаблюдения, ссора у бара началась в половине шестого утра. Один из участников конфликта, одетый в белую толстовку, сначала получил удар со спины, после чего также начал проявлять агрессию по отношению к другим. К месту драки оперативно прибыла патрульная машина правоохранительных органов, сотрудники смогли быстро разнять участников конфликта.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске посетители магазина разливных напитков на Комсомольском проспекте ночью 26 апреля устроили драку. Один из ее участников потерял сознание, других задержали полицейские.

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Утром 20 июля у входа в бар Topka на улице Цвиллинга в Челябинске произошла массовая драка. После потасовки один из участников был госпитализирован с травмой головы. Соответствующие кадры появились в соцсети. «На вызов по сообщению о конфликте у бара прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и бригада скорой помощи. Госпитализирован с травмой головы 37-летний мужчина», — уточнили в региональном правоохранительном главке. Судя по кадрам камер видеонаблюдения, ссора у бара началась в половине шестого утра. Один из участников конфликта, одетый в белую толстовку, сначала получил удар со спины, после чего также начал проявлять агрессию по отношению к другим. К месту драки оперативно прибыла патрульная машина правоохранительных органов, сотрудники смогли быстро разнять участников конфликта. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске посетители магазина разливных напитков на Комсомольском проспекте ночью 26 апреля устроили драку. Один из ее участников потерял сознание, других задержали полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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