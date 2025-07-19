Утром 20 июля у входа в бар Topka на улице Цвиллинга в Челябинске произошла массовая драка. После потасовки один из участников был госпитализирован с травмой головы. Соответствующие кадры появились в соцсети.
«На вызов по сообщению о конфликте у бара прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и бригада скорой помощи. Госпитализирован с травмой головы 37-летний мужчина», — уточнили в региональном правоохранительном главке.
Судя по кадрам камер видеонаблюдения, ссора у бара началась в половине шестого утра. Один из участников конфликта, одетый в белую толстовку, сначала получил удар со спины, после чего также начал проявлять агрессию по отношению к другим. К месту драки оперативно прибыла патрульная машина правоохранительных органов, сотрудники смогли быстро разнять участников конфликта.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске посетители магазина разливных напитков на Комсомольском проспекте ночью 26 апреля устроили драку. Один из ее участников потерял сознание, других задержали полицейские.
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