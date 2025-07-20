Немцы и поляки устроили пробку на границе Калининградской области

На границе Калининградской области появились большие пробки, вызванные наплывом туристов из Германии и Польши. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области», — написал telegram-канал. Там добавили, что иностранные туроператоры активно предлагают туры в российский город, отмечая многократный рост интереса на зарубежных платформах.
Предполагается, что причиной этого стали низкие цены и качественный сервис. Туристам предлагают отведать русские пельмени, попробовать икру и познакомиться с историей города, который ранее принадлежал Германии.
Равнее МИД Польши рекомендовал своим гражданам страны не ездить в Россию. Там отметили, что после сокращения консульского персонала в Москве возможности для оказания им помощи будут ограничены, передает RT.
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