Немцы и поляки устроили пробку на границе Калининградской области

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Туристам предлагают попробовать русские пельмени и икру в Калининграде
Туристам предлагают попробовать русские пельмени и икру в Калининграде Фото:

На границе Калининградской области появились большие пробки, вызванные наплывом туристов из Германии и Польши. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области», — написал telegram-канал. Там добавили, что иностранные туроператоры активно предлагают туры в российский город, отмечая многократный рост интереса на зарубежных платформах.

Предполагается, что причиной этого стали низкие цены и качественный сервис. Туристам предлагают отведать русские пельмени, попробовать икру и познакомиться с историей города, который ранее принадлежал Германии.

Равнее МИД Польши рекомендовал своим гражданам страны не ездить в Россию. Там отметили, что после сокращения консульского персонала в Москве возможности для оказания им помощи будут ограничены, передает RT.

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На границе Калининградской области появились большие пробки, вызванные наплывом туристов из Германии и Польши. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области», — написал telegram-канал. Там добавили, что иностранные туроператоры активно предлагают туры в российский город, отмечая многократный рост интереса на зарубежных платформах. Предполагается, что причиной этого стали низкие цены и качественный сервис. Туристам предлагают отведать русские пельмени, попробовать икру и познакомиться с историей города, который ранее принадлежал Германии. Равнее МИД Польши рекомендовал своим гражданам страны не ездить в Россию. Там отметили, что после сокращения консульского персонала в Москве возможности для оказания им помощи будут ограничены, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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