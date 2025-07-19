В Сургуте нашли тело ребенка, провалившегося под лед полгода назад

В Сургуте (ХМАО) в реке Обь в районе ГCK «Нептун» найдено тело восьмилетнего ребенка. После проведенных мероприятий установлено, что оно принадлежит мальчику, который провалился под лед еще в январе. Об этом сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО.
«Тело было доставлено на причал ГСК „Нептун“. В результате проведенных мероприятий установлено, что найдено тело ребенка, 2017 года рождения, провалившегося под лед 13 января 2025 года в городе Сургуте», — написано в группе ведомства VK.
Мальчика обнаружили очевидцы. Его тело плыло по течению. Сотрудники МЧС просят родителей беречь своих детей и не отпускать их на водоемы одних.
В Сургуте в районе Речпорта 13 января под лед провалились двое первоклассников. Сотрудники МЧС спасли одного из них. Им занимаются врачи, а поиски второго продолжались полгода.
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