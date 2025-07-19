19 июля 2025

В Сургуте нашли тело ребенка, провалившегося под лед полгода назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мальчика искали с 13 января 2025 года
Тело мальчика искали с 13 января 2025 года Фото:

В Сургуте (ХМАО) в реке Обь в районе ГCK «Нептун» найдено тело восьмилетнего ребенка. После проведенных мероприятий установлено, что оно принадлежит мальчику, который провалился под лед еще в январе. Об этом сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО.

«Тело было доставлено на причал ГСК „Нептун“. В результате проведенных мероприятий установлено, что найдено тело ребенка, 2017 года рождения, провалившегося под лед 13 января 2025 года в городе Сургуте», — написано в группе ведомства VK.

Мальчика обнаружили очевидцы. Его тело плыло по течению. Сотрудники МЧС просят родителей беречь своих детей и не отпускать их на водоемы одних.

В Сургуте в районе Речпорта 13 января под лед провалились двое первоклассников. Сотрудники МЧС спасли одного из них. Им занимаются врачи, а поиски второго продолжались полгода.

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В Сургуте (ХМАО) в реке Обь в районе ГCK «Нептун» найдено тело восьмилетнего ребенка. После проведенных мероприятий установлено, что оно принадлежит мальчику, который провалился под лед еще в январе. Об этом сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО. «Тело было доставлено на причал ГСК „Нептун“. В результате проведенных мероприятий установлено, что найдено тело ребенка, 2017 года рождения, провалившегося под лед 13 января 2025 года в городе Сургуте», — написано в группе ведомства VK. Мальчика обнаружили очевидцы. Его тело плыло по течению. Сотрудники МЧС просят родителей беречь своих детей и не отпускать их на водоемы одних. В Сургуте в районе Речпорта 13 января под лед провалились двое первоклассников. Сотрудники МЧС спасли одного из них. Им занимаются врачи, а поиски второго продолжались полгода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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