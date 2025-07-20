В зоне СВО активизировался новый фронт

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Новый фронт открыла группировка войск «Север», сообщают РИА Новости
Новый фронт открыла группировка войск «Север», сообщают РИА Новости Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ открыли новый фронт в зоне СВО. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Коц.

«Группировка „Север“ открыла еще один фронт», — сообщил Коц. Его слова приводит РИА Новости. Он открылся после освобождения села Дегтярное. Сообщается, что данная территория поможет создать буферную зону в будущем. Помимо этого, освобождения данного населенного пункта создает возможность окружения Волчанска со стороны востока. Об этом сообщает «Ридус».

Ранее российские военные уже создали буферную зону в освобожденном селе Дегтярное Харьковской области для защиты Белгородской области от обстрелов со стороны ВСУ. По данным силовых структур, операция позволила растянуть фронт и вынудить украинские войска перебрасывать силы из других направлений. До этого участок границы между Белгородской и Харьковской областями оставался относительно спокойным, а активные боевые действия там начались только в последние месяцы.

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Вооруженные силы РФ открыли новый фронт в зоне СВО. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Коц. «Группировка „Север“ открыла еще один фронт», — сообщил Коц. Его слова приводит РИА Новости. Он открылся после освобождения села Дегтярное. Сообщается, что данная территория поможет создать буферную зону в будущем. Помимо этого, освобождения данного населенного пункта создает возможность окружения Волчанска со стороны востока. Об этом сообщает «Ридус». Ранее российские военные уже создали буферную зону в освобожденном селе Дегтярное Харьковской области для защиты Белгородской области от обстрелов со стороны ВСУ. По данным силовых структур, операция позволила растянуть фронт и вынудить украинские войска перебрасывать силы из других направлений. До этого участок границы между Белгородской и Харьковской областями оставался относительно спокойным, а активные боевые действия там начались только в последние месяцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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