Вооруженные силы РФ открыли новый фронт в зоне СВО. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Коц.
«Группировка „Север“ открыла еще один фронт», — сообщил Коц. Его слова приводит РИА Новости. Он открылся после освобождения села Дегтярное. Сообщается, что данная территория поможет создать буферную зону в будущем. Помимо этого, освобождения данного населенного пункта создает возможность окружения Волчанска со стороны востока. Об этом сообщает «Ридус».
Ранее российские военные уже создали буферную зону в освобожденном селе Дегтярное Харьковской области для защиты Белгородской области от обстрелов со стороны ВСУ. По данным силовых структур, операция позволила растянуть фронт и вынудить украинские войска перебрасывать силы из других направлений. До этого участок границы между Белгородской и Харьковской областями оставался относительно спокойным, а активные боевые действия там начались только в последние месяцы.
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