Врачи назвали возраст самой молодой тюменки, ставшей мамой

Самая молодая мама этого года еще учится в школе
В Тюменской области в 2025 году самой молодой роженицей стала 14-летняя девушка. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«Самой молодой пациентке, родившей в 2025 году — 14 лет», — рассказали в ведомстве. Их слова передает 72.RU.
Самая молодая мама этого года еще учится в школе. К каком городе региона она живет — не раскрывается.
Еще две недели назад самой молодой роженицей была 15-летняя тюменка. Самая возрастная мама, при этом, увидела своего малыша в 49 лет.
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