19 июля 2025

Врачи назвали возраст самой молодой тюменки, ставшей мамой

В Тюменской области самой молодой мамой стала 14-летняя школьница
© Служба новостей «URA.RU»
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Самая молодая мама этого года еще учится в школе
Самая молодая мама этого года еще учится в школе Фото:

В Тюменской области в 2025 году самой молодой роженицей стала 14-летняя девушка. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Самой молодой пациентке, родившей в 2025 году — 14 лет», — рассказали в ведомстве. Их слова передает 72.RU.

Самая молодая мама этого года еще учится в школе. К каком городе региона она живет — не раскрывается.

Еще две недели назад самой молодой роженицей была 15-летняя тюменка. Самая возрастная мама, при этом, увидела своего малыша в 49 лет.

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В Тюменской области в 2025 году самой молодой роженицей стала 14-летняя девушка. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона. «Самой молодой пациентке, родившей в 2025 году — 14 лет», — рассказали в ведомстве. Их слова передает 72.RU. Самая молодая мама этого года еще учится в школе. К каком городе региона она живет — не раскрывается. Еще две недели назад самой молодой роженицей была 15-летняя тюменка. Самая возрастная мама, при этом, увидела своего малыша в 49 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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