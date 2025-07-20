Зеленский захотел взыскать с России почти 7 млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении взыскать с России почти семь миллиардов долларов. Об этом он сообщил лично, уточнив, что средства он собирается изымать на основании решений международных арбитражей.
«В настоящее время мы имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов», — заявил украинский президент. Об этом он написал в своем официальном telegram-канале.
Зеленский добавил, что украинская сторона готовит конкретные шаги для взыскания этих средств с Российской Федерации. По его мнению, вынесенные арбитражами решения свидетельствуют о юридической ответственности Москвы и подтверждают, что международное право продолжает работать.
Ранее от России потребовал компенсации канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Выплаты он назвал условием разблокировки российских активов, передает RT.
С начала года ЕС с начала года передал Киеву 1,9 млрд евро из доходов от активов России. Как заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис, выплаты и компенсации за использование российских замороженных активов разорят Европу.
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