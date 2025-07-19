По словам ямальца, волка гоняли собаки
Житель Ноябрьска (ЯНАО) встретился с волком в промзоне. По его словам, дикое животное гоняли собаки.
«Вчера на промзоне собаки гоняли волка», — написал ноябрянин в telegram-канале NSK. Он также опубликовал видео этой картины.
URA.RU направило запрос в Росприроднадзор, ответ ожидается.
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