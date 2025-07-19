19 июля 2025
18 июля 2025

Жители Ноябрьска столкнулись с волком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам ямальца, волка гоняли собаки
По словам ямальца, волка гоняли собаки Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) встретился с волком в промзоне. По его словам, дикое животное гоняли собаки.

«Вчера на промзоне собаки гоняли волка», — написал ноябрянин в telegram-канале NSK. Он также опубликовал видео этой картины.

URA.RU направило запрос в Росприроднадзор, ответ ожидается.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) встретился с волком в промзоне. По его словам, дикое животное гоняли собаки. «Вчера на промзоне собаки гоняли волка», — написал ноябрянин в telegram-канале NSK. Он также опубликовал видео этой картины. URA.RU направило запрос в Росприроднадзор, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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