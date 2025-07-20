Шереметьево заработал без ограничений

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В аэропорту отметили, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено
В аэропорту отметили, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено Фото:

Ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Шереметьево сняты. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. 

«Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим „Ковер“ снят», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Однако не исключено, что время обслуживания пассажиров будет увеличено. 

Ранее три московских аэропорта временно закрывались из-за угрозы атаки беспилотников. Все вводимые меры связаны исключительно с безопасностью. Ведь украинские дроны на протяжении дня пытаются атаковать столичный регион. Больше всего пострадал Зеленоград.  

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Ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Шереметьево сняты. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.  «Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим „Ковер“ снят», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Однако не исключено, что время обслуживания пассажиров будет увеличено.  Ранее три московских аэропорта временно закрывались из-за угрозы атаки беспилотников. Все вводимые меры связаны исключительно с безопасностью. Ведь украинские дроны на протяжении дня пытаются атаковать столичный регион. Больше всего пострадал Зеленоград.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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