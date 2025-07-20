Шереметьево заработал без ограничений

Ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Шереметьево сняты. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим „Ковер“ снят», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. Однако не исключено, что время обслуживания пассажиров будет увеличено.
Ранее три московских аэропорта временно закрывались из-за угрозы атаки беспилотников. Все вводимые меры связаны исключительно с безопасностью. Ведь украинские дроны на протяжении дня пытаются атаковать столичный регион. Больше всего пострадал Зеленоград.
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