Генерал исключил, что летевшие на Москву дроны запускались с Украины

Генерал Попов: БПЛА, атаковавшие Москву, могли быть запущены с приграничья
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Сбитые в ночь на 20 июля БЛПА могли запускать с приграничных территорий, заявил Попов
Сбитые в ночь на 20 июля БЛПА могли запускать с приграничных территорий, заявил Попов Фото:

Беспилотники, атаковавшие Москву ночью и утром 20 июля, вероятно, были запущены с приграничных российских территорий, а не с Украины. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Маловероятно, что их запускали с территории Украины, там таких дальнобойных средств почти нет. Думаю, все было осуществлено с внутренних районов, с приграничных территорий. Человек, запустивший беспилотник, мог проникнуть на территорию России давно, добросовестно проживать, а потом по команде запустить», — сообщил Попов. Его слова передает aif.ru

Генерал уточнил, что сами дроны могли быть заблаговременно доставлены на российскую территорию через третьи страны. После этого их собирали, хранили и обучали персонал для управления аппаратами. По оценке Попова, максимальная дальность таких беспилотников составляет примерно 150-300 километров, преодолеть большее расстояние им мешают навигационные ошибки и технические ограничения.

Ранее в ночь с 19 на 20 июля силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников ВСУ. Обнаружены и ликвидированы 93 украинских БПЛА самолетного типа, передает RT. Над Московской областью уничтожено 19 дронов.

В районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов. Житель Зеленограда показал, что стало с его квартирой после атаки дрона.

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Беспилотники, атаковавшие Москву ночью и утром 20 июля, вероятно, были запущены с приграничных российских территорий, а не с Украины. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. «Маловероятно, что их запускали с территории Украины, там таких дальнобойных средств почти нет. Думаю, все было осуществлено с внутренних районов, с приграничных территорий. Человек, запустивший беспилотник, мог проникнуть на территорию России давно, добросовестно проживать, а потом по команде запустить», — сообщил Попов. Его слова передает aif.ru.  Генерал уточнил, что сами дроны могли быть заблаговременно доставлены на российскую территорию через третьи страны. После этого их собирали, хранили и обучали персонал для управления аппаратами. По оценке Попова, максимальная дальность таких беспилотников составляет примерно 150-300 километров, преодолеть большее расстояние им мешают навигационные ошибки и технические ограничения. Ранее в ночь с 19 на 20 июля силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников ВСУ. Обнаружены и ликвидированы 93 украинских БПЛА самолетного типа, передает RT. Над Московской областью уничтожено 19 дронов. В районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов. Житель Зеленограда показал, что стало с его квартирой после атаки дрона.
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