Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда постепенно входят в график

Пассажирские поезда, которые были задержаны из-за обломков БПЛА в Ростовской области, вводятся в график. Об этом сообщила «Федеральная пассажирская компания».
«Пассажирские поезда, задержанные в связи с происшествием в Ростовской области, постепенно вводятся в график», — указано в telegram-канале ФПК. Также сообщается о том, что 10 поездов уже введены в график.
Ранее, 19 июля, в Ростовской области на участке железной дороги произошло падение украинского беспилотника, из-за чего были задержаны 75 пассажирских поездов и приостановлено движение на перегоне Лихая — Замчалово. В результате атаки были повреждены контактная сеть, зафиксированы перебои с электроснабжением и возгорания в частном секторе. Специалисты оперативно работали на месте для восстановления движения и минимизации задержек.
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