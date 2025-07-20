Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда постепенно входят в график

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Уже 10 пассажирских поездов введены в график, сообщает ФПК
Уже 10 пассажирских поездов введены в график, сообщает ФПК Фото:

Пассажирские поезда, которые были задержаны из-за обломков БПЛА в Ростовской области, вводятся в график. Об этом сообщила «Федеральная пассажирская компания».

«Пассажирские поезда, задержанные в связи с происшествием в Ростовской области, постепенно вводятся в график», — указано в telegram-канале ФПК. Также сообщается о том, что 10 поездов уже введены в график.

Ранее, 19 июля, в Ростовской области на участке железной дороги произошло падение украинского беспилотника, из-за чего были задержаны 75 пассажирских поездов и приостановлено движение на перегоне Лихая — Замчалово. В результате атаки были повреждены контактная сеть, зафиксированы перебои с электроснабжением и возгорания в частном секторе. Специалисты оперативно работали на месте для восстановления движения и минимизации задержек.

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Пассажирские поезда, которые были задержаны из-за обломков БПЛА в Ростовской области, вводятся в график. Об этом сообщила «Федеральная пассажирская компания». «Пассажирские поезда, задержанные в связи с происшествием в Ростовской области, постепенно вводятся в график», — указано в telegram-канале ФПК. Также сообщается о том, что 10 поездов уже введены в график. Ранее, 19 июля, в Ростовской области на участке железной дороги произошло падение украинского беспилотника, из-за чего были задержаны 75 пассажирских поездов и приостановлено движение на перегоне Лихая — Замчалово. В результате атаки были повреждены контактная сеть, зафиксированы перебои с электроснабжением и возгорания в частном секторе. Специалисты оперативно работали на месте для восстановления движения и минимизации задержек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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