Подошли к угольной шахте и уничтожили более 160 беспилотников: главное о СВО за 20 июня

Российские военные в период между 12:00 и 17:40 по московскому времени, уничтожили 37 БПЛА Украины над регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшая часть беспилотников была сбита над Калужской областью. Всего за сутки было сбито более 160 беспилотников.
Помимо этого, ВС РФ подошли к одному из самых крупных предприятий по добыче угля в Украине. Также российские войска открыли новый фронт. Главное о СВО за 20 июля — в материале URA.RU.
ВС РФ подошли к шахте «Краснолиманская»
Вооруженные силы РФ подошли к одному из самых крупных предприятий по добыче угля в Украине. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.
Атака беспилотниками
БПЛА ночью
За ночь было сбито 93 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале.
В ночь на 20 июля было сбито 38 БПЛА над Брянской областью, 19 над Московской, 11 над Калужской, восемь над Тульской, по пять над Орловской и Нижегородской областями. Над Черным морем было сбито три беспилотника, а над Курской областью два БПЛА. Также по одному над Белгородской и Рязанской областями.
БПЛА утром
За утро российское ПВО уничтожило 39 беспилотников. Три БПЛА было сбито над территорией Брянской области и два над территорией Калужской области. Следом снова над территорией Калужской области было сбито 16 БПЛА, над Московским регионом семь беспилотников ВСУ. Над территорией Курской области было сбито шесть беспилотников. Также по одному БПЛА было сбито над Тульской, Орловской областями и над Крымом.
БПЛА вечером
За вечер было уничтожено 37 БПЛА Украины. Из них 10 беспилотников над территорией Калужской области, по восемь БПЛА над Смоленской и Московской областью, шесть БПЛА над Бурятской областью, три БПЛА над Тульской и два над Орловской.
Новый фронт в зоне СВО
Вооруженные силы РФ открыли новый фронт в зоне СВО. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Коц. Он открылся после того, как ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Дегтярное. Владение данным населенным пунктом дает свободу действиям, например, окружения Волчанска.
Наступление на Константиновку
ВС РФ освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР, после чего начинают наступление в сторону Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения „Южной“ группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале.
Зеленский об ударах вглубь России
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил новыми ударами вглубь России. «Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны», — заявил Зеленский. Помимо этого, он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу дальнобойных ударов вглубь РФ. Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале.
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