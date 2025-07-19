19 июля 2025

Душераздирающий крик издавали дети, за которыми бегал незнакомый мужчина в Сургуте. Видео

В Сургуте мужчина бегал за детьми и сильно их напугал
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина преследовал детей и сильно их напугал
Мужчина преследовал детей и сильно их напугал Фото:

В Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции задержали мужчину, который бегал за детьми, хватал их и пугал на улице Мелик-Карамова, 72. Инцидент произошел 14 июля, информацию об этом опубликовал telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ» со ссылкой на очевидцев.

«Мужик на Мелик-Карамова, 72, бегал за детьми, пугал, хватал. Дети не растерялись и вызвали полицию. Его задержали», — говорится в сообщении telegram-канала.

Пользователи в комментариях к публикации высказывают разные мнения о случившемся. Некоторые считают, что дети могли сами спровоцировать мужчину, другие отмечают, что подобное поведение опасно для окружающих. По словам подписчиков «К-ИНФОРМ СУРГУТ», мужчина уже попадал в подобные ситуации ранее. В частности, его видели в прошлом году, когда он преследовал девочек во дворе. Тогда с ним беседовал участковый. В telegram-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ» выложили также видео инцидента.

Позже в telegram-канале «Муксун.ФМ» появилась информация, что задержанного мужчину доставили в отдел полиции, где с ним провели профилактическую беседу.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции задержали мужчину, который бегал за детьми, хватал их и пугал на улице Мелик-Карамова, 72. Инцидент произошел 14 июля, информацию об этом опубликовал telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ» со ссылкой на очевидцев. «Мужик на Мелик-Карамова, 72, бегал за детьми, пугал, хватал. Дети не растерялись и вызвали полицию. Его задержали», — говорится в сообщении telegram-канала. Пользователи в комментариях к публикации высказывают разные мнения о случившемся. Некоторые считают, что дети могли сами спровоцировать мужчину, другие отмечают, что подобное поведение опасно для окружающих. По словам подписчиков «К-ИНФОРМ СУРГУТ», мужчина уже попадал в подобные ситуации ранее. В частности, его видели в прошлом году, когда он преследовал девочек во дворе. Тогда с ним беседовал участковый. В telegram-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ» выложили также видео инцидента. Позже в telegram-канале «Муксун.ФМ» появилась информация, что задержанного мужчину доставили в отдел полиции, где с ним провели профилактическую беседу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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