В Сургуте (ХМАО) сотрудники полиции задержали мужчину, который бегал за детьми, хватал их и пугал на улице Мелик-Карамова, 72. Инцидент произошел 14 июля, информацию об этом опубликовал telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ» со ссылкой на очевидцев.
«Мужик на Мелик-Карамова, 72, бегал за детьми, пугал, хватал. Дети не растерялись и вызвали полицию. Его задержали», — говорится в сообщении telegram-канала.
Пользователи в комментариях к публикации высказывают разные мнения о случившемся. Некоторые считают, что дети могли сами спровоцировать мужчину, другие отмечают, что подобное поведение опасно для окружающих. По словам подписчиков «К-ИНФОРМ СУРГУТ», мужчина уже попадал в подобные ситуации ранее. В частности, его видели в прошлом году, когда он преследовал девочек во дворе. Тогда с ним беседовал участковый. В telegram-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ» выложили также видео инцидента.
Позже в telegram-канале «Муксун.ФМ» появилась информация, что задержанного мужчину доставили в отдел полиции, где с ним провели профилактическую беседу.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.
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