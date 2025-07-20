20 июля 2025

Почти полсотни дронов накинулись на регионы РФ

Над регионами РФ уничтожено 43 украинских дрона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
14 БПЛА уничтожено над территорией Орловской области
14 БПЛА уничтожено над территорией Орловской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 21 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три с лишним часа отразили массированную атаку беспилотников на ряд регионов страны. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 до 23:20 мск были уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 — над Брянской областью, 14 — над Орловской областью, семь — в Московском регионе (в том числе три, направлявшихся на Москву), четыре — в Калужской области и один — в Белгородской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны.

В ночь на 21 июля российские регионы подверглись масштабной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, что вызвало значительные перебои в транспортной системе отдельных субъектов страны. В результате налетов были временно приостановлены операции в ряде московских аэропортов, а на территории Ростовской области движение нескольких десятков пассажирских поездов было задержано. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно информирует общественность о новых случаях перехвата беспилотников вблизи столицы. Актуальная информация о развитии ситуации с атаками дронов по регионам России публикуется в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 21 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три с лишним часа отразили массированную атаку беспилотников на ряд регионов страны. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 до 23:20 мск были уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом информирует пресс-служба ведомства. «Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 — над Брянской областью, 14 — над Орловской областью, семь — в Московском регионе (в том числе три, направлявшихся на Москву), четыре — в Калужской области и один — в Белгородской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны. В ночь на 21 июля российские регионы подверглись масштабной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, что вызвало значительные перебои в транспортной системе отдельных субъектов страны. В результате налетов были временно приостановлены операции в ряде московских аэропортов, а на территории Ростовской области движение нескольких десятков пассажирских поездов было задержано. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно информирует общественность о новых случаях перехвата беспилотников вблизи столицы. Актуальная информация о развитии ситуации с атаками дронов по регионам России публикуется в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...