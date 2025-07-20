20 июля 2025

В Челябинске на сутки отключат воду в сотнях домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение связано с ремонтом водопровода
Отключение связано с ремонтом водопровода Фото:

В Челябинске 22 июля на сутки будет отключено водоснабжение в более чем 170 многоквартирных и частных домах. Об этом предупредили в пресс-службе МУП «ПОВВ».

«Ввиду проведения запланированных ремонтных мероприятий на участке водопроводной сети, расположенном вблизи проспекта Давыдова, дом 1, подача воды по ряду адресов будет временно прекращена 22 июля в период с 00:00 до 24:00. При необходимости будет организован подвоз питьевой воды автоцистерной для соцобъектов», — уточнили в пресс-службе водоканала.

Воды не будет в ряде домов на улицах 1-я и 2-я Эльтонская, Зальцмана, Духова, ОПМС-42, Самохина, Герасимова, Трашутина, Тяговая, Хохрякова, Стройгородок и частном секторе по Черничной и Белова, в переулках Ежевичный и 10-й Лобинский, а также в школах, детских садах и административных зданиях. В водоканале предупредиди, что в районах улиц 2108 км, Линейная, Стройгородок-2, Самохина, Воробьева, Зудова, Мехколонна, Осенняя, Зимняя, в посёлке Развязка также возможно снижение давления воды на 50%.

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В Челябинске 22 июля на сутки будет отключено водоснабжение в более чем 170 многоквартирных и частных домах. Об этом предупредили в пресс-службе МУП «ПОВВ». «Ввиду проведения запланированных ремонтных мероприятий на участке водопроводной сети, расположенном вблизи проспекта Давыдова, дом 1, подача воды по ряду адресов будет временно прекращена 22 июля в период с 00:00 до 24:00. При необходимости будет организован подвоз питьевой воды автоцистерной для соцобъектов», — уточнили в пресс-службе водоканала. Воды не будет в ряде домов на улицах 1-я и 2-я Эльтонская, Зальцмана, Духова, ОПМС-42, Самохина, Герасимова, Трашутина, Тяговая, Хохрякова, Стройгородок и частном секторе по Черничной и Белова, в переулках Ежевичный и 10-й Лобинский, а также в школах, детских садах и административных зданиях. В водоканале предупредиди, что в районах улиц 2108 км, Линейная, Стройгородок-2, Самохина, Воробьева, Зудова, Мехколонна, Осенняя, Зимняя, в посёлке Развязка также возможно снижение давления воды на 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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