В Челябинске на сутки отключат воду в сотнях домов

В Челябинске 22 июля на сутки будет отключено водоснабжение в более чем 170 многоквартирных и частных домах. Об этом предупредили в пресс-службе МУП «ПОВВ».
«Ввиду проведения запланированных ремонтных мероприятий на участке водопроводной сети, расположенном вблизи проспекта Давыдова, дом 1, подача воды по ряду адресов будет временно прекращена 22 июля в период с 00:00 до 24:00. При необходимости будет организован подвоз питьевой воды автоцистерной для соцобъектов», — уточнили в пресс-службе водоканала.
Воды не будет в ряде домов на улицах 1-я и 2-я Эльтонская, Зальцмана, Духова, ОПМС-42, Самохина, Герасимова, Трашутина, Тяговая, Хохрякова, Стройгородок и частном секторе по Черничной и Белова, в переулках Ежевичный и 10-й Лобинский, а также в школах, детских садах и административных зданиях. В водоканале предупредиди, что в районах улиц 2108 км, Линейная, Стройгородок-2, Самохина, Воробьева, Зудова, Мехколонна, Осенняя, Зимняя, в посёлке Развязка также возможно снижение давления воды на 50%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!