Скончался мужчина, которого достали из-под завалов в Саратове после шести часов заточения

Количество погибших в Саратове увеличилось до шести
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Спасатели будут искать людей под завалами всю ночь
Спасатели будут искать людей под завалами всю ночь Фото:
новость из сюжета
В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Скончался мужчина, который провел более шести часов под завалами в многоэтажке на улице Блинова. Спасателям удалось достать его, но по пути в больницу пострадавший умер.

«Мужчина более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался», — сообщает МЧС России в Telegram. Таким образом, количество погибших в доме увеличилось до шести. Среди жертв взрыва и обрушения — ребенок.

Взрыв в многоэтажке на улице Блинова, 2 произошел в двенадцатом часу дня 25 июля. Предварительной причиной называется утечка газа. Жителей этого и соседних домов эвакуируют.

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Скончался мужчина, который провел более шести часов под завалами в многоэтажке на улице Блинова. Спасателям удалось достать его, но по пути в больницу пострадавший умер. «Мужчина более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался», — сообщает МЧС России в Telegram. Таким образом, количество погибших в доме увеличилось до шести. Среди жертв взрыва и обрушения — ребенок. Взрыв в многоэтажке на улице Блинова, 2 произошел в двенадцатом часу дня 25 июля. Предварительной причиной называется утечка газа. Жителей этого и соседних домов эвакуируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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