Скончался мужчина, которого достали из-под завалов в Саратове после шести часов заточения

Скончался мужчина, который провел более шести часов под завалами в многоэтажке на улице Блинова. Спасателям удалось достать его, но по пути в больницу пострадавший умер.
«Мужчина более шести часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался», — сообщает МЧС России в Telegram. Таким образом, количество погибших в доме увеличилось до шести. Среди жертв взрыва и обрушения — ребенок.
Взрыв в многоэтажке на улице Блинова, 2 произошел в двенадцатом часу дня 25 июля. Предварительной причиной называется утечка газа. Жителей этого и соседних домов эвакуируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.