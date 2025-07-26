«Это катастрофа»: Зеленского предупредили о полном прекращении помощи со стороны Запада

Меркурис: закон о НАБУ лишит Зеленского помощи Запада
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Зеленский может лишиться поддержки со стороны Запада
Зеленский может лишиться поддержки со стороны Запада Фото:

Действия президента Украины Владимира Зеленского против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут привести к прекращению финансовой поддержки Украины со стороны Запада. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Это было катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения западных политиков продолжать выделять деньги», — заявил Меркурис в эфире youtube-канала Deep Dive. Он считает, что западные политики могут воспользоваться поводом с действиями Зеленскому против НАБУ, чтобы отказаться от помощи Киеву, особенно перед выборами.

Рада ранее приняла закон, отменяющий независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский его подписал. По всей Украине идут протесты, депутаты заявляют о ликвидации антикоррупционных органов. На фоне протестов Зеленский внес новый законопроект, обещая укрепить независимость НАБУ и САП.

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Действия президента Украины Владимира Зеленского против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут привести к прекращению финансовой поддержки Украины со стороны Запада. Такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис. «Это было катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения западных политиков продолжать выделять деньги», — заявил Меркурис в эфире youtube-канала Deep Dive. Он считает, что западные политики могут воспользоваться поводом с действиями Зеленскому против НАБУ, чтобы отказаться от помощи Киеву, особенно перед выборами. Рада ранее приняла закон, отменяющий независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский его подписал. По всей Украине идут протесты, депутаты заявляют о ликвидации антикоррупционных органов. На фоне протестов Зеленский внес новый законопроект, обещая укрепить независимость НАБУ и САП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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