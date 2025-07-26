ВСУ 26 июля обстреляли территорию Белгородского района с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО). Пострадал мужчина, о чем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона в telegram-канале.
Кроме того, в районе села Беловское повреждены два автомобиля. Сотрудники МЧС не выявили возгораний в частных домах. Гладков уточнил, что оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, а информация о последствиях обстрела уточняется.
Ранее, 24 июля, в Белгороде в результате атаки беспилотника ВСУ был поврежден жилой дом и пострадала женщина, которую госпитализировали с осколочным ранением. Тогда также были выбиты окна и поврежден фасад здания, на месте происшествия работали экстренные службы. Подобные обстрелы в регионе происходят регулярно с начала военных действий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.