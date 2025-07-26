ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО

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ВСУ использовали систему РСЗО (архивное фото)
ВСУ использовали систему РСЗО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ 26 июля обстреляли территорию Белгородского района с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО). Пострадал мужчина, о чем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона в  telegram-канале. 

Кроме того, в районе села Беловское повреждены два автомобиля. Сотрудники МЧС не выявили возгораний в частных домах. Гладков уточнил, что оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, а информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее, 24 июля, в Белгороде в результате атаки беспилотника ВСУ был поврежден жилой дом и пострадала женщина, которую госпитализировали с осколочным ранением. Тогда также были выбиты окна и поврежден фасад здания, на месте происшествия работали экстренные службы. Подобные обстрелы в регионе происходят регулярно с начала военных действий.

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ВСУ 26 июля обстреляли территорию Белгородского района с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО). Пострадал мужчина, о чем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона в  telegram-канале.  Кроме того, в районе села Беловское повреждены два автомобиля. Сотрудники МЧС не выявили возгораний в частных домах. Гладков уточнил, что оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, а информация о последствиях обстрела уточняется. Ранее, 24 июля, в Белгороде в результате атаки беспилотника ВСУ был поврежден жилой дом и пострадала женщина, которую госпитализировали с осколочным ранением. Тогда также были выбиты окна и поврежден фасад здания, на месте происшествия работали экстренные службы. Подобные обстрелы в регионе происходят регулярно с начала военных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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