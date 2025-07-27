27 июля 2025

В Челябинске закроют движение по улице Энергетиков. Схема

В Челябинске закроют движение по улице Энергетиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд ограничат в районе дома №46 по улице Энергетиков
Проезд ограничат в районе дома №46 по улице Энергетиков Фото:

В Челябинске с 28 июля по 10 августа перекроют движение транспорта по улице Энергетиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Движение по улице Энергетиков временно закроют. В связи с дорожно-строительными работами с 22 часов 28 июля до 22 часов 10 августа», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Движение будет закрыто по улице Энергетиков в районе дома № 46. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут. 

В Челябинске ранее временно была изменена схема движения у железнодорожного вокзала. Ограничение вводилось из-за проведения ремонта, уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Ограничение вводится до 10 августа
Ограничение вводится до 10 августа
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В Челябинске с 28 июля по 10 августа перекроют движение транспорта по улице Энергетиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «Движение по улице Энергетиков временно закроют. В связи с дорожно-строительными работами с 22 часов 28 июля до 22 часов 10 августа», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Движение будет закрыто по улице Энергетиков в районе дома № 46. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.  В Челябинске ранее временно была изменена схема движения у железнодорожного вокзала. Ограничение вводилось из-за проведения ремонта, уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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