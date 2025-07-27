В Челябинске закроют движение по улице Энергетиков

В Челябинске с 28 июля по 10 августа перекроют движение транспорта по улице Энергетиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Движение по улице Энергетиков временно закроют. В связи с дорожно-строительными работами с 22 часов 28 июля до 22 часов 10 августа», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Движение будет закрыто по улице Энергетиков в районе дома № 46. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
В Челябинске ранее временно была изменена схема движения у железнодорожного вокзала. Ограничение вводилось из-за проведения ремонта, уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
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