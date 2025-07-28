Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Бойковка и Бельгийка расположены на стратегически важных направлениях линии соприкосновения.
Ранее силы группировки «Восток» взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Российские вооруженные силы развернули широкомасштабное наступление на территории Украины по трем направлениям одновременно. Подразделения ВС РФ вошли в Покровск и Мирноград на территории ДНР, а также в Степногорск в Запорожской области и Купянск в Харьковской области.
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