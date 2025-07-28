В РПЦ назвали лучшее средство от украинских дронов

Колокольный звон является лучшим средством для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил протоиерей Артемий Владимиров.
«Только звон колоколов помогает бороться с беспилотниками, работающими с помощью „стекловолокна“», — сказал Артемий Владимиров во время службы в храме Живоначальной Троицы на Шаболовке. Его слова приводит telegram-канал Baza.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинский протоиерей Игорь Шестаков из-за атаки беспилотников не смог вылететь в Москву для дальнейшей поездки в зону СВО. Аэропорты переживали транспортный коллапс, поэтому он решил ехать на командировку наземным транспортом.
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