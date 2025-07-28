В Свердловской области отключают мобильный интернет: как жить без связи

В Свердловской области ожидаются перебои с интернетом. Связь будут замедлять или ограничивать в целях безопасности. Что делать, если отключили мобильный интернет, — в инструкции URA.RU.
Как передвигаться в городе
Держите при себе наличку. Она потребуется для оплаты покупок в магазинах и проезда в общественном транспорте.
Для ориентации в городе следует загрузить офлайн-карты в телефон. Это можно сделать как в «Яндекс Картах», так и в «2ГИС». Также сохраните электронные копии билетов на поезд, самолет и концерт, подтверждения бронирований гостиниц и маршруты поездок в формате PDF, запишите важные контакты в телефонную книгу.
Как поддерживать связь
Отключение мобильного интернета не означает, что доступ в виртуальную реальность пропадает совсем. Для переписок можно использовать точки с бесплатным Wi-Fi: они есть в кафе, торговых центрах, аэропортах и на вокзалах.
Также можно попробовать переключить связь на 2G или 3G, иногда они продолжают работать. Также можно использовать для связи СМС. И лучше всего отключить автоматическое обновление приложений и резервное копирование в облачные сервисы.
Как заказать такси
Любое такси можно вызвать по телефону. Например, чтобы заказать машину в «Яндекс Go», следует позвонить по номеру +7 (343) 266 66 66. Далее сообщите оператору детали поездки: маршрут, сколько человек отправится в путь, едет ли с вами ребенок, заказываете ли вы такси другому человеку.
После оформления дождитесь СМС, в котором будет информация о машине. На сборы останется пять минут. Следом придет новое СМС или звонок: вам сообщат, что машина подана, время ожидания составит 5 минут.
Как заказать еду
Заказать обед можно и на сайте любимого заведения. Для этого нужно зайти в раздел «Контакты» и найти номер телефона, следом позвонить по нему и оформить заказ.
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