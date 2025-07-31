Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил мэрии Екатеринбурга совместно со «Спецавтобазой» оперативно устранить ошибки в платежках горожан за вывоз мусора, которые неожиданно увеличились из-за ошибочного начисления платы на несуществующих жильцов. Об этом Паслер сообщил в своем telegram-канале.
«Поставил задачу максимально оперативно скорректировать и повторно направить квитанции людям. Там, где есть обоснованные вопросы по числу жителей, — запрашивать информацию, в остальных случаях екатеринбуржцы ничего не должны доказывать», — написал губернатор. Он также подчеркнул, что жители не останутся с этой проблемой один на один. Тем, кто уже оплатил ошибочные счета, суммы зачтут при следующем расчете.
В администрации Екатеринбурга уточнили, что «Спецавтобаза» выявила расхождения более чем по 65 тысячам лицевых счетов. По этим счетам принято решение о повторной печати и доставке новых квитанций с 7 по 10 августа. В обновленных документах будут корректные данные — на уровне показателей июня. Электронные версии исправленных квитанций появятся в личных кабинетах жильцов до 5 августа.
Помимо этого, городские власти потребовали оповестить горожан о проведении перерасчета, а также принести извинения. Корректировки начислений проведут в период с 30 июля по 2 августа.
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