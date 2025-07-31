31 июля 2025

В НАТО раскрыли причины конфликта Медведева и Трампа

DikGazete: резкий ответ Медведева Трампу обусловлен его недоверием к Западу
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев выступает с жесткой критикой
Медведев выступает с жесткой критикой Фото:

Резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева объясняются его недоверием к политике Запада, сформированным еще в период президентства. Об этом пишут СМИ. 

«Медведев резко отвечает западным чиновникам, оскорбляющим Россию. Он никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — пишет турецкое издание dikGazete.

Ранее Медведев раскритиковал последние договоренности между США и ЕС. Он назвал их унизительными для европейцев и заявил, что «простым жителям Европы остается только посочувствовать».

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Резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева объясняются его недоверием к политике Запада, сформированным еще в период президентства. Об этом пишут СМИ.  «Медведев резко отвечает западным чиновникам, оскорбляющим Россию. Он никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — пишет турецкое издание dikGazete. Ранее Медведев раскритиковал последние договоренности между США и ЕС. Он назвал их унизительными для европейцев и заявил, что «простым жителям Европы остается только посочувствовать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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