Резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева объясняются его недоверием к политике Запада, сформированным еще в период президентства. Об этом пишут СМИ.
«Медведев резко отвечает западным чиновникам, оскорбляющим Россию. Он никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — пишет турецкое издание dikGazete.
Ранее Медведев раскритиковал последние договоренности между США и ЕС. Он назвал их унизительными для европейцев и заявил, что «простым жителям Европы остается только посочувствовать».
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