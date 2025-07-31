31 июля 2025

Начальник пермской колонии и его заместитель задержаны за аферы с картошкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Оба сотрудника ГУФСИН задержаны, скоро им изберут меру пресечения
Оба сотрудника ГУФСИН задержаны, скоро им изберут меру пресечения Фото:

Начальника колонии № 39 в Краснокамске Пермского края Михаила Репетуху и его бывшего заместителя задержали следователи. Оба подозреваются в том, что подтасовали результаты конкурса на поставку картофеля в другие колонии, чем превысили свои полномочия.

«Установлено, что колония 39 должна была поставлять картофель в другие исправительные учреждения. Чтобы определить подрядчика, нужно было провести электронный аукцион. Следователи выяснили, что те, кто подал наиболее выгодные заявки на аукцион были незаконно отклонены. Победителем оказался подрядчик, который фактически не возил картофель, овощи доставлялись силами колонии. В итоге предприниматель получил 580 тысяч рублей за услуги, которых не оказал», — пояснили в краевом СУ СК.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся допросы свидетелей и других лиц. В ближайшее время Репетухе и его заму изберут меру пресечения.

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Начальника колонии № 39 в Краснокамске Пермского края Михаила Репетуху и его бывшего заместителя задержали следователи. Оба подозреваются в том, что подтасовали результаты конкурса на поставку картофеля в другие колонии, чем превысили свои полномочия. «Установлено, что колония 39 должна была поставлять картофель в другие исправительные учреждения. Чтобы определить подрядчика, нужно было провести электронный аукцион. Следователи выяснили, что те, кто подал наиболее выгодные заявки на аукцион были незаконно отклонены. Победителем оказался подрядчик, который фактически не возил картофель, овощи доставлялись силами колонии. В итоге предприниматель получил 580 тысяч рублей за услуги, которых не оказал», — пояснили в краевом СУ СК. В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся допросы свидетелей и других лиц. В ближайшее время Репетухе и его заму изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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