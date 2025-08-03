ВС РФ ударили по инфраструктуре украинского военного аэродрома

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ВС РФ нанесли поражение дислокациям ВСУ и иностранных наемников в 139 районах
ВС РФ нанесли поражение дислокациям ВСУ и иностранных наемников в 139 районах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, а также по местам временного размещения иностранных наемников. Об этом рассказали в Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома», — сказано в сообщении военного ведомства. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по позициям зенитных ракетных комплексов, уничтожили склады и площадки для подготовки к запуску беспилотников большой дальности, а также ликвидировали временные базы украинских подразделений и иностранных наемников в 139 населенных пунктах.

Ранее в Минобороны рассказали, что за прошедшую ночь в небе над российскими регионами было сбито 93 украинских БПЛА. По данным ведомства, основная часть дронов — 60 аппаратов — была сбита над Черным морем. Еще 18 беспилотников перехватили в небе над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской. По одному дрону ВСУ сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и Республике Крым.

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За последние сутки российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, а также по местам временного размещения иностранных наемников. Об этом рассказали в Минобороны. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома», — сказано в сообщении военного ведомства. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по позициям зенитных ракетных комплексов, уничтожили склады и площадки для подготовки к запуску беспилотников большой дальности, а также ликвидировали временные базы украинских подразделений и иностранных наемников в 139 населенных пунктах. Ранее в Минобороны рассказали, что за прошедшую ночь в небе над российскими регионами было сбито 93 украинских БПЛА. По данным ведомства, основная часть дронов — 60 аппаратов — была сбита над Черным морем. Еще 18 беспилотников перехватили в небе над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской. По одному дрону ВСУ сбили в Нижегородской области, Краснодарском крае и Республике Крым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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