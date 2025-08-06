Президент Путин отметил двух челябинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий за трудовые успехи и добросовестную работу. В списке отмеченных двое жителей Челябинской области, говорится в документе.
«Орденом за заслуги в сфере культуры и искусства [наградить] Романова Александра Сергеевича, директора государственного бюджетного учреждения культуры Челябинской области „Златоустовский государственный драматический театр „Омнибус“. Присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик России“ Майеру Юрию Адольфовичу, электромонтеру по ремонту и монтажу кабельных линий Советского района отделения „Челябинские городские электрические сети“ филиала „Россети — Урал“ — „Челябэнерго“, — говорится в документе, подписанном Путиным. Информация размещена на портале правовой информации.
Президент России ранее наградил руководителей двух районов Челябинской области. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени был отмечен глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов и председатель Собрания депутатов Сосновского района Галина Шихалева.
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