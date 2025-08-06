В Сургуте губернатор ХМАО Руслан Кухарук торжественно открыл памятник строителям. Монумент установлен в сквере «Строитель» — историческом районе города. Открытие приурочено ко Дню строителя, передает корреспондент URA.RU.
«Уникальный монумент олицетворяет поколение строителей, чей труд позволил открыть месторождения, построить города и всё, что нас сегодня окружает», — заявил глава региона. Он подчеркнул, что инициативу реализовала строительная компания «Сибпромстрой», передавшая скульптуру городу в дар.
Композиция выполнена из бронзы. Две восьмиметровые фигуры, автором которых стал сургутянин Алексей Тютнев, символизируют представителей профессии. Они держат на плечах модель города — центральный элемент памятника. Скульптуру отлили в Перми.
Глава Сургута Максим Слепов подчеркнул, что проект реализовали всего за полгода и полностью на внебюджетные средства. «Отмечу: без бюджетных вливания, а за счет средств строителей, инициативы и творческого подхода художников», — отметил он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появится парк исторического наследия. Его построят на месте бывшего рыбокомбината, объект станет новым общественным пространством в восточной части города.
