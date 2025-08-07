Лучшие кадры с открытия пермского зоопарка. Фоторепортаж

Появились лучшие кадры с открытия пермского зоопарка 7 августа
Старт открытию пермского зоопарка дал Владимир Путин
Старт открытию пермского зоопарка дал Владимир Путин Фото:

В Перми новый зоопарк в микрорайоне Нагорном торжественно открыли для горожан и гостей города. На сцене перед первыми посетителями выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. С самого утра у входа начали выстраиваться очереди из желающих первыми попасть в зоопарк.

Ранее URA.RU рассказывало, что 6 августа президент России Владимир Путин и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин официально объявили об открытии зоопарка. Он расположен в Индустриальном районе города на улице Леонова и занимает площадь в 25 га. Кто не смог сегодня побывать на отерытии — представляем кадры из нового зоопарка в галрее URA.RU

