ЛДПР предлагает заморозить тарифы ЖКХ для граждан

Координатор челябинского реготделения ЛДПР, депутат Законодательного собрания Виталий Пашин представил программу снижения нагрузки по коммунальным платежам для населения. На круглом столе в Челябинске он предложил пятилетнюю «заморозку» основных тарифов и еще ряд сопутствующих мер.
С 1 июля коммунальные платежи в регионе возросли в среднем на 18% и вновь ударили по кошелькам южноуральцев. Виталий Пашин назвал такую ситуацию недопустимой и представил программу, призванную снизить финансовую нагрузку на граждан.
На круглом столе в Челябинске, посвященном коммунальным тарифам, политик напомнил: ЛДПР и ее лидер Леонид Слуцкий занимают непримиримую позицию по отношению к неэффективному ЖКХ, привыкшему покрывать свои издержки за счет россиян. По мнению председателя партии, государство должно активнее вмешиваться в регулирование отрасли, чтобы защитить людей от непосильных платежей.
«ЛДПР предлагает заморозить тарифы на газ, электроэнергию, воду и отопление сроком на пять лет, а также отменить плату за подключение к сетям. Кроме того, партия настаивает на отказе от эксперимента с дифференцированными тарифами на электричество и введении санкций за необоснованное повышение цен», — рассказал URA.RU Пашин.
Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов, также участвовавший в обсуждении, добавил, что реформа ЖКХ требует системного подхода. Парламентарий предложил рассмотреть вариант муниципальной «ипотеки» для привлечения инвестиций в инфраструктуру, что, по его мнению, поможет модернизировать коммунальное хозяйство без роста тарифов.
Особое внимание в программе партийцы уделили защите интересов социально уязвимых категорий, предлагая полностью освободить от оплаты ЖКУ пенсионеров и многодетные семьи с доходами ниже прожиточного минимума.
«Наша задача — не просто критиковать, а предлагать реальные решения», — резюмировал Пашин. ЛДПР продолжит работу над мерами поддержки граждан, и в ближайшее время подготовит законопроекты для внесения в областное заксобрание и Госдуму.
Инициативы ЛДПР показывают взвешенный подход партии к решению проблемы с ростом тарифов, сочетая краткосрочные меры поддержки граждан с долгосрочными механизмами регулирования отрасли, считает федеральный политолог Дмитрий Нечаев. По его мнению, такой комплексный подход может стать основой для системной реформы отрасли ЖКХ и более эффективных механизмов контроля над тарифами.
«Предлагаемая Виталием Пашиным заморозка тарифов на пятилетний период даст возможность людям адаптироваться к текущей экономической ситуации. Особенно важно, что программа предусматривает адресную поддержку наиболее уязвимых групп населения», — акцентировал внимание эксперт.
