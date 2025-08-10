В Перми осенью ждут президента Путина

Глава государства Владимир Путин в сентябре может посетить Пермь. Об этом сообщили несколько источников URA.RU в политэлитах. Визит состоится ближе к концу месяца.
«Есть версия, что президент посетит открытие производства одного из стратегических оборонных заводов, расположенных в краевой столице», — говорят инсайдеры. Другой инсайдер не отрицает информацию о возможном визите, но говорит, что никаких заводов в программе не будет.
Собеседники обратили внимание на визит в регион полпреда Игоря Комарова 9 августа. А обычно он приезжает за месяц-полтора до планируемой поездки главы государства, рассуждают они. Они трактуют это в пользу того, что визит Путина все же планируется.
Путин был в Перми пять раз. В последний раз он приезжал на форум «Россия — спортивная держава» в октябре 2023 года. Тогда он провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным, а также с генконструктором «ОДК- Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. И это был его самый продолжительный визит: глава государства даже переночевал в Перми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!