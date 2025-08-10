10 августа 2025

В Перми осенью ждут президента Путина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин может прилететь в Пермь осенью
Владимир Путин может прилететь в Пермь осенью Фото:

Глава государства Владимир Путин в сентябре может посетить Пермь. Об этом сообщили несколько источников URA.RU в политэлитах. Визит состоится ближе к концу месяца.

«Есть версия, что президент посетит открытие производства одного из стратегических оборонных заводов, расположенных в краевой столице», — говорят инсайдеры. Другой инсайдер не отрицает информацию о возможном визите, но говорит, что никаких заводов в программе не будет.

Собеседники обратили внимание на визит в регион полпреда Игоря Комарова 9 августа. А обычно он приезжает за месяц-полтора до планируемой поездки главы государства, рассуждают они. Они трактуют это в пользу того, что визит Путина все же планируется.

Путин был в Перми пять раз. В последний раз он приезжал на форум «Россия — спортивная держава» в октябре 2023 года. Тогда он провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным, а также с генконструктором «ОДК- Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. И это был его самый продолжительный визит: глава государства даже переночевал в Перми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава государства Владимир Путин в сентябре может посетить Пермь. Об этом сообщили несколько источников URA.RU в политэлитах. Визит состоится ближе к концу месяца. «Есть версия, что президент посетит открытие производства одного из стратегических оборонных заводов, расположенных в краевой столице», — говорят инсайдеры. Другой инсайдер не отрицает информацию о возможном визите, но говорит, что никаких заводов в программе не будет. Собеседники обратили внимание на визит в регион полпреда Игоря Комарова 9 августа. А обычно он приезжает за месяц-полтора до планируемой поездки главы государства, рассуждают они. Они трактуют это в пользу того, что визит Путина все же планируется. Путин был в Перми пять раз. В последний раз он приезжал на форум «Россия — спортивная держава» в октябре 2023 года. Тогда он провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным, а также с генконструктором «ОДК- Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. И это был его самый продолжительный визит: глава государства даже переночевал в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...