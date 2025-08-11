Генпрокуратура РФ предъявила претензии к жене главы челябинского СКР

Жена главы СКР по Челябинской области Алексея Колбасина, Ольга, фигурирует в качестве ответчика в иске Генпрокуратуры РФ к основателю ЮГК Константину Струкову. Информация появилась в базе данных суда.
«Ответчик: Колбасина Ольга Владимировна», — указано в карточке дела. Семью Колбасиных представляет адвокат Михаил Яшин. Также список ответчиков пополнился Андреем Верзилиным, Еленой Додик и Артемом Клецкиным. Еще об одном из ответчиков информация скрыта. Вместе со Струковым, Колбасиным, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрием Шуваловым и бывшим замглавы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владиславом Потаповым теперь в деле девять ответчиков.
На ответчиков судом наложены обеспечительные меры на сумму иска, то есть на 3,9 млрд рублей. Это решение обжалует адвокат Колбасина. Еще одна жалоба, по данным URA.RU, поступила от Шувалова.
Как заявил ранее адвокат Колбасина, все претензии к его доверителю со стороны надзорного ведомства необоснованны. Во время собеседования со сторонами дела 21 августа он это докажет. В целом иск, по мнению представителя семьи Колбасиных, составлен противоречиво и непоследовательно.
Иск был зарегистрирован в суде 30 июля. Изначально в качестве ответчиков выступали Струков, Колбасин, Шувалов и Потапов. Генпрокуратура РФ указала, что сумма иска в 3,9 млрд рублей — это по сути цена, в которую оценили причиненный компанией бизнесмена ущерб природным ресурсам. Бывших и действующих руководителей надзорных и следственных органов привлекли якобы за то, что они не обеспечили должный контроль. После их счета и имущество оказалось под арестом. Например, у Колбасина арестовали единственную квартиру и зарплатные карты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!