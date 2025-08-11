11 августа 2025

Стало известно, что будет с ценами на нефть после встречи Путина и Трампа

Экономист Твердохлеб: после встречи Путина и Трампа цена на нефть снизится
Не стоит ожидать обвала цен, заявил Твердохлеб
Не стоит ожидать обвала цен, заявил Твердохлеб Фото:

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может спровоцировать коррекцию цен на нефть в сторону снижения. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Даже сегодня на фоне ожидания позитивных результатов переговоров происходит коррекция цен в сторону снижения», — заявил Твердохлеб в интревью радио Sputnik. Также он отметил, что, хотя переговоры и могут спровоцировать небольшое снижение цены на нефть, но их обвала ожидать не стоит, так как стоимость нефти зависит от многих факторов.

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял о намерении снизить цены на нефть на 10 долларов, чтобы повлиять на российскую внешнюю политику и завершение СВО. Однако, по мнению экспертов, такие заявления пока не приводили к снижению цен, а, напротив, сопровождались их ростом из-за рыночной неопределенности и противоречивых сигналов со стороны США.

