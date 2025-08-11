Экс-главу «Газпром трансгаз Махачкала» обвинили в особо крупном мошенничестве

Экс-гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Гусейнов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и легализации полученного имущества. По данным следствия, он действовал, занимая руководящую должность в компании. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.
«Гусейнов обвиняется в том, что, будучи генеральным директором ООО „Газпром трансгаз Махачкала“, совершил мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, используя свое служебное положение, организованной группой, в особо крупном размере. Затем он легализовал имущество, приобретенное в результате совершенного им преступления», — говорится в сообщении суда на сайте РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Гусейнов арестован в Дагестане на два месяца. Советский районный суд Махачкалы постановил содержание под стражей до 6 октября. В настоящее время детали уголовного дела не раскрываются; Гусейнов покинул пост гендиректора в июле 2016 года.
