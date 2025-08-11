11 августа 2025

Экс-главу «Газпром трансгаз Махачкала» обвинили в особо крупном мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Дагестане обвинили экс-главу «Газпром трансгаз Махачкала» в крупном мошенничестве
В Дагестане обвинили экс-главу «Газпром трансгаз Махачкала» в крупном мошенничестве Фото:

Экс-гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Гусейнов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и легализации полученного имущества. По данным следствия, он действовал, занимая руководящую должность в компании. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

«Гусейнов обвиняется в том, что, будучи генеральным директором ООО „Газпром трансгаз Махачкала“, совершил мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, используя свое служебное положение, организованной группой, в особо крупном размере. Затем он легализовал имущество, приобретенное в результате совершенного им преступления», — говорится в сообщении суда на сайте РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Гусейнов арестован в Дагестане на два месяца. Советский районный суд Махачкалы постановил содержание под стражей до 6 октября. В настоящее время детали уголовного дела не раскрываются; Гусейнов покинул пост гендиректора в июле 2016 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Гусейнов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и легализации полученного имущества. По данным следствия, он действовал, занимая руководящую должность в компании. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева. «Гусейнов обвиняется в том, что, будучи генеральным директором ООО „Газпром трансгаз Махачкала“, совершил мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, используя свое служебное положение, организованной группой, в особо крупном размере. Затем он легализовал имущество, приобретенное в результате совершенного им преступления», — говорится в сообщении суда на сайте РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что экс-гендиректор «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Гусейнов арестован в Дагестане на два месяца. Советский районный суд Махачкалы постановил содержание под стражей до 6 октября. В настоящее время детали уголовного дела не раскрываются; Гусейнов покинул пост гендиректора в июле 2016 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...