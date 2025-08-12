Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предостерег страны НАТО от возможного нападения на Калининградскую область, поскольку все страны-участницы могут лишиться столиц, в них не останется ДНК. Об этом он заявил в интервью.
«Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область огрызнется. Поэтому такие надо оставлять заявления», — подчеркнул Андрей Колесник в разговоре с Lenta.ru. Он также сообщил, что агрессивные заявления стран НАТО могу привести к тяжелым последствиям.
«Европейские столицы никакие бомбоубежища не спасут», — заявил Колесник. Он добавил, что при попытке нападения на регион страны Запада могут потерять свои столицы, поскольку к подобным угрозам Россия относится крайне внимательно.
Заявления депутата прозвучали на фоне слов командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью. Ранее Донахью утверждал, что НАТО и его союзники располагают всеми возможностями для уничтожения Калининградской области в кратчайшие сроки, поскольку регион окружен странами-членами альянса. Российские власти назвали подобные заявления неприемлемыми. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что безопасность Калининграда будет гарантирована всеми необходимыми средствами.
