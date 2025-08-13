Известный на Урале генерал рассказал, как чиновники воевали на СВО без опыта

Взвод чиновников Дальневосточного федерального округа проявил отвагу и смелость, участвуя в освобождении Курской области от ВСУ. Об этом URA.RU рассказал их командир, генерал-лейтенант запаса Михаил Каган. Сейчас он является заместителем полпреда президента РФ в ДВФО, а ранее работал в трех регионах Урала. Что помогало на фронте госслужащим, не имевшим боевого опыта и не державшим в руках оружия, — в материале URA.RU.
Идея создать отряд из чиновников для участия в специальной военной операции принадлежала полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Воплощал задумку его заместитель Михаил Каган, который до прихода во власть служил в полиции.
«Был брошен клич по Дальнему Востоку через губернаторов, и они стали предлагать. Всего было более 60 кандидатов, и я со всеми переговорил: с кем мог, лично, с кем-то по телефону. Выяснял мотивы, чтобы не было так, что человек идет на СВО решать свои внутренние проблемы, например. Отобрал 30 бойцов, отправились на учебку, прошли через полигон и поехали в Курскую область», — рассказал Каган.
Большинство отряда состояло из тех, кто не имел ранее отношения к силовым органам — в отличие от того же Кагана. А половина даже не служила в армии.
"Я волновался, как поведут себя люди в реальной боевой ситуации, но никто не подвел, не струсил, не засомневался. На удивление, они очень хорошо себя проявили на фронте. Думаю, помогали идейность, патриотизм, понимание, что на нашу территорию враг напал.
Дело же не в военных навыках — это вторично, их можно и приобрести. Тут скорее дух, убеждение. Если нет духа, то ничего не выйдет», — уверен генерал.
Они пробыли на фронте полгода — с августа до апреля, пережив осень, зиму и начало весны. Чиновники жили в заброшенных полуразрушенных домах без газа и света. В помещениях стояла минусовая температура, было холодно, и солдаты болели.
«Бывало, нам надо выдвигаться, я приезжаю, а бойцы сидят все красные. Спрашиваю: „Че вы такие красные?“. „Температура“. Я говорю — „Ну все, остаетесь“. Они ведь ослаблены, на них еще экипировка на 25 кило. А они: „Нет! Мы поедем. Мы же экипаж!“. И я не мог их удержать, да и права не имел», — вспоминает Каган.
"Никто ни на что не жаловался, ни на бытовые условия, ни на еду. У нас нормально все было организовано, но все равно — война есть война, не санаторий", — констатировал генерал.
Когда командировка Кагана и его взвода подходила к концу, погиб командир Сергей Ефремов (позывной Кубинец, вице-губернатор Приморья). Каган взял командование отрядом на себя. Он остался на фронте дольше, чем предполагал контракт. Узнав об этом, чиновники отказались разъехаться по домам.
«Я их собрал и говорю: „Острой необходимости вам тут быть уже нет, отвоевали. Но они все как один: „Нет, пока вы здесь, мы останемся тоже!“. Это ответственность, люди готовы до конца выполнять свой долг“, — считает генерал.
