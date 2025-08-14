14 августа 2025

У екатеринбуржцев пропал мобильный интернет. Скрин

Мобильный интернет пропал около полуночи
Мобильный интернет пропал около полуночи Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ограничили мобильный интернет

Сразу у двух операторов мобильной сети в Екатеринбурге пропал интернет. Пользователи «МегаФона» и «Йоты» пожаловались на сбои в работе. Об этом рассказала читательница URA.RU.

«Вот такое уведомление вылетело одновременно на телефонах с симкой Йоты и Мегафона. Мобильный интернет не работает совсем, только домашний вайфай ловит», — рассказала собеседница агентства. 

Согласно данным сервиса Downdetector, который следит за работой интернет ресурсов, сбои также наблюдаются и в других городах. У некоторых пользователей нет доступа к интернету в Нижнем Тагиле.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям мобильных операторов. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Массовые сбои сети ранее уже происходили в Свердловской области. Днем у людей резко пропал мобильный и домашний интернет. Силовики 29 июля официально заявили о временном ограничении и замедлении мобильного интернета в Свердловской области.

Фото:

