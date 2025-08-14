Сразу у двух операторов мобильной сети в Екатеринбурге пропал интернет. Пользователи «МегаФона» и «Йоты» пожаловались на сбои в работе. Об этом рассказала читательница URA.RU.
«Вот такое уведомление вылетело одновременно на телефонах с симкой Йоты и Мегафона. Мобильный интернет не работает совсем, только домашний вайфай ловит», — рассказала собеседница агентства.
Согласно данным сервиса Downdetector, который следит за работой интернет ресурсов, сбои также наблюдаются и в других городах. У некоторых пользователей нет доступа к интернету в Нижнем Тагиле.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям мобильных операторов. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Массовые сбои сети ранее уже происходили в Свердловской области. Днем у людей резко пропал мобильный и домашний интернет. Силовики 29 июля официально заявили о временном ограничении и замедлении мобильного интернета в Свердловской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!