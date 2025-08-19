Рубио: Путин согласился встретиться с Зеленским

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российский глава Владимир Путин выразил готовность к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Рубио сообщил в эфире телеканала Fox News.
«Президент [США Дональд Трамп] предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать для них такую встречу. <...> Но уже сам факт, что Путин говорит: „Хорошо, я встречусь с Зеленским“, — это большое дело», — сказал Рубио в эфире Fox News.
Госсекретарь подчеркнул, что согласие Путина на переговоры с Зеленским представляет собой важное событие, однако рассчитывать на немедленное достижение мирного соглашения преждевременно. По его словам, ключевое значение имеет сам факт запуска прямого диалога между сторонами, который отсутствовал на протяжении последних трех с половиной лет. На данный момент ни Кремль, ни Белый дом не предоставили официальных заявлений относительно позиции президента России.
Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся после того, как президент США провел встречи с Зеленским и европейскими лидерами. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны высказались в поддержку проведения прямых переговоров между представителями России и Украины. Глава Белого дома отметил, что подготовительные мероприятия по организации такого диалога уже стартовали. Американский президент выразил надежду на проведение встречи между Путиным и Зеленским до конца августа, после чего планируется расширение переговорного формата с включением представителей США.
