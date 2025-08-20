В ХМАО бизнесмен запатентовал «Сосьвинскую селедку», которую любят VIP

Предприниматель из поселка Игрим в Березовском районе Юрий Давыдков запатентовал географическую привязку бренда «Сосьвинская селедка (тугун)». Теперь по закону выпускать знаменитую местную рыбу с таким названием может лишь его компания, рассказал URA.RU бизнесмен.
«С 2020 года в стране действует закон о „географических указаниях“, и на продукт можно получить право интеллектуальной собственности с привязкой к региону. Такие примеры, на самом деле, уже давно существуют: „Тульский пряник“, „Вологодское масло“, вина „Абрау Дюрсо“. Никто не может так назвать, к примеру, игристое, даже если оно будет сделано по тому же рецепту из тех же сортов винограда. Так и наш тугун, который добывают в реке Северная Сосьва. Сам бренд принадлежит Березовскому району, это достояние всей Югры. Я запатентовал географическую привязку, поэтому использовать название „Сосьвинская селедка (тугун)“ без разрешения никому другому по закону нельзя. Исключение, с согласия, имеют лишь несколько рыбаков, которые занимаются промыслом тугуна именно на нашей реке», — рассказал URA.RU бизнесмен из поселка Игрим Юрий Давыдков.
Собеседник агентства отмечает, что тугун водится и в других регионах, однако по вкусовым качествам сильно отличается от собратьев. Рыба, выловленная именно в Северной Сосьве, считается деликатесом, ее вкус сладковатый, а пахнет она свежим огурцом.
Позволить себе полакомиться «сосьвинской селедкой», которая лишь внешне напоминает селедку атлантическую, может не каждый. Рыночная цена за кило составляет в районе десяти тысяч рублей. Стоимость объясняется уникальным вкусом, трудоемким процессом вылова — поймать рыбу можно только сетью, и небольшой популяцией этих сиговых в целом.
«Нашего, сосьвинского тугуна, вылавливается меньше, чем добывается черной икры. В год от силы 700 килограммов, вот настолько ценная рыба. Соответственно, и цена на нее высокая, и позволить может себе деликатес не каждый. А в этом году „сосьвинской селедки“ в реке почти и нет», — пояснил Давыдков, который много лет продвигает продукт на российском и мировом рынках.
Ранее URA.RU рассказывало, что тугун, или сосьвинская селедка, считается одной из самых ценных рыб ХМАО. Сейчас в регионе введены ограничения на ее вылов. Часто деликатес подается на стол вип-персонам, а губернатор Югры Руслан Кухарук является его амбассадором.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!