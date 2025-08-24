Кандидаты в свердловские губернаторы потратили 55 млн, завлекая свердловчан на выборы

Кандидаты в губернаторы Свердловской области получили на свои предвыборные кампании более 74 миллионов рублей, а потратили уже около 55 из них. Самый большой бюджет у кандидата — врио губернатора Дениса Паслера («Единая Россия»), который составил 45 миллионов рублей. Это следует из данных областного избиркома, опубликованных на сайте правовой информации.
На начало предвыборной кампании бюджет Дениса Паслера составлял 25 миллионов рублей. Дополнительно «поступили пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 25 тысяч рублей: 10 миллионов — Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (ФПРСР), 10 миллионов Тюменский ФПРСР». В итоге бюджет увеличился до 45 миллионов рублей. Штаб Паслера на 20 августа потратил из них около 30 миллионов рублей.
Вторым по объему предвыборного бюджета идет депутат заксобрания Рант Краев («Новые люди»). В его фонд поступило 21 841 585 рублей. Более восьми миллионов были предоставлены до регистрации. Еще 10 миллионнов рублей поступило от косметической компании «Фаберлик». Пять миллионов предоставили центр адаптации к изменению климата «Пересвет». Оставшиеся 3 645 000 рублей были получено от центра культурных проектов «Развитие». Потратил штаб Краева уже больше 18 миллионов рублей.
Главный свердловский коммунист — депутат регионального парламента Александр Ивачев получил для ведения кампании два миллиона и 850 тысяч рублей. У него осталось менее 100 тысяч рублей. Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Андрей Кузнецов получил 3 799 280 рублей, а потратил уже около 3,5 миллионов рублей. Самый маленький предвыборный бюджет у депутата заксобрания Александра Каптюга (ЛДПР) — всего 676 600 рублей, из которых потрачено 314 400 рублей. Голосование пройдет 12-14 сентября.
