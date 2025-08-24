Объехать перекрытие можно по соседним улицам
Перекрытие улицы Урицкого в Тюмени продлено на месяц: вместо 25 августа проезд откроют лишь 30 сентября. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.
«В связи с производственной необходимостью срок прекращения движения по улице Урицкого, на участке от дома № 16 до пересечения с Семакова, продлен до 30 сентября. Причина — работы на тепловых сетях», — рассказали в администрации Тюмени.
Объехать перекрытие можно по Республики, Семакова и Герцена. Ранее планировалось, что участок откроют 25 августа.
Ограничение движения продлили на месяц
