Челябинка пыталась пронести в суд помаду-шокер

В Миассе (Челябинская область) местная жительница пыталась пронести в горсуд помаду-шокер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, опасный предмет был изъят бдительным приставом.
«На судебное заседание к председателю суда прибыла местная жительница. Младший судебный пристав по ОУПДС майор внутренней службы Фанис Каримов попросил выложить запрещенные предметы и пройти через рамку стационарного металлодетектора. При проходе через рамку сработал сигнал и световой индикатор наличия металлического предмета. Судебный пристав повторно потребовал выложить запрещенные к проносу предметы, после чего гражданка добровольно достала губную помаду, в которой был скрыт электрошокер», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.
Помада-шокер была изъята. Благодаря внимательности и грамотным действиям судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвращена возможная опасная ситуация.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!