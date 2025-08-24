24 августа 2025

Челябинка пыталась пронести в суд помаду-шокер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пристав Фанис Каримов изъял опасный предмет
Пристав Фанис Каримов изъял опасный предмет Фото:

В Миассе (Челябинская область) местная жительница пыталась пронести в горсуд помаду-шокер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, опасный предмет был изъят бдительным приставом.

«На судебное заседание к председателю суда прибыла местная жительница. Младший судебный пристав по ОУПДС майор внутренней службы Фанис Каримов попросил выложить запрещенные предметы и пройти через рамку стационарного металлодетектора. При проходе через рамку сработал сигнал и световой индикатор наличия металлического предмета. Судебный пристав повторно потребовал выложить запрещенные к проносу предметы, после чего гражданка добровольно достала губную помаду, в которой был скрыт электрошокер», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

Помада-шокер была изъята. Благодаря внимательности и грамотным действиям судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвращена возможная опасная ситуация.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе (Челябинская область) местная жительница пыталась пронести в горсуд помаду-шокер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, опасный предмет был изъят бдительным приставом. «На судебное заседание к председателю суда прибыла местная жительница. Младший судебный пристав по ОУПДС майор внутренней службы Фанис Каримов попросил выложить запрещенные предметы и пройти через рамку стационарного металлодетектора. При проходе через рамку сработал сигнал и световой индикатор наличия металлического предмета. Судебный пристав повторно потребовал выложить запрещенные к проносу предметы, после чего гражданка добровольно достала губную помаду, в которой был скрыт электрошокер», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. Помада-шокер была изъята. Благодаря внимательности и грамотным действиям судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов предотвращена возможная опасная ситуация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...