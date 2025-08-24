24 августа 2025

Избивали и держали на Эльмаше: чем закончилось дело вымогателей из Екатеринбурга

В Екатеринбурге вынесли приговор вымогателю, который похитил таксиста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один из фигурантов избежал приговора
Один из фигурантов избежал приговора Фото:

В Екатеринбурге отправили в колонию Рашада Мамедова, который, по версии следствия, вместе с товарищем похитил и вымогал деньги у своего знакомого. Второй фигурант уголовного дела приговор не получил, сказали URA.RU в Орджоникидзевском райсуде.

Как стало известно URA.RU, зимой 2024 года один из обвиняемых одолжил знакомому автомобиль, чтобы тот мог работать в такси. Но мужчина попал в аварию. Его просили возместить ущерб в 400 тысяч рублей, но он скрылся.

Тогда, как считает следствие, Мамедов и Усмонов поймали его, привезли в квартиру на Эльмаше, стали избивать и вымогать более 400 тысяч. После этого группу задержали силовики.

«Рашаду Мамедову назначено наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет в колонии строгого режима. Дело в отношении Усмонова приостановлено, выделено в отдельное производство», — сказали в суде.

Фигуранты не являлись на некоторые судебные заседания, хотя были оповещены. Потерпевший после случившегося покинул столицу Урала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге отправили в колонию Рашада Мамедова, который, по версии следствия, вместе с товарищем похитил и вымогал деньги у своего знакомого. Второй фигурант уголовного дела приговор не получил, сказали URA.RU в Орджоникидзевском райсуде. Как стало известно URA.RU, зимой 2024 года один из обвиняемых одолжил знакомому автомобиль, чтобы тот мог работать в такси. Но мужчина попал в аварию. Его просили возместить ущерб в 400 тысяч рублей, но он скрылся. Тогда, как считает следствие, Мамедов и Усмонов поймали его, привезли в квартиру на Эльмаше, стали избивать и вымогать более 400 тысяч. После этого группу задержали силовики. «Рашаду Мамедову назначено наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет в колонии строгого режима. Дело в отношении Усмонова приостановлено, выделено в отдельное производство», — сказали в суде. Фигуранты не являлись на некоторые судебные заседания, хотя были оповещены. Потерпевший после случившегося покинул столицу Урала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...