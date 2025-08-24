Избивали и держали на Эльмаше: чем закончилось дело вымогателей из Екатеринбурга

В Екатеринбурге отправили в колонию Рашада Мамедова, который, по версии следствия, вместе с товарищем похитил и вымогал деньги у своего знакомого. Второй фигурант уголовного дела приговор не получил, сказали URA.RU в Орджоникидзевском райсуде.
Как стало известно URA.RU, зимой 2024 года один из обвиняемых одолжил знакомому автомобиль, чтобы тот мог работать в такси. Но мужчина попал в аварию. Его просили возместить ущерб в 400 тысяч рублей, но он скрылся.
Тогда, как считает следствие, Мамедов и Усмонов поймали его, привезли в квартиру на Эльмаше, стали избивать и вымогать более 400 тысяч. После этого группу задержали силовики.
«Рашаду Мамедову назначено наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет в колонии строгого режима. Дело в отношении Усмонова приостановлено, выделено в отдельное производство», — сказали в суде.
Фигуранты не являлись на некоторые судебные заседания, хотя были оповещены. Потерпевший после случившегося покинул столицу Урала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!