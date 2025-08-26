Рыси живут в новом вольере
Семейство рысей воссоединилось после переезда в новый зоопарк в Перми. Ранее вольер не позволял животным жить вместе. Об этом рассказала зоолог Анна Юрганова.
«Рыси очень хорошо перенесли переезд в новый зоопарк. Сейчас они в новом вольере. Конструкция вольеров на старой территории не позволяла воссоединить рысей. Сейчас же самку и самца с котятами поселили вместе», — уточнила Анна Юрганова.
Видео семейства рысей в новом вольере было опубликовано в официальном telegram-канале зоопарка. На кадрах видно, как любопытные котята подходят к стеклу. Отдыхают на возвышениях и на земле в вольере.
